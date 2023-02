L’Imolese soffre, ma porta a casa un punto prezioso Rossi para un rigore, Zanon di testa sfiora il colpo

RECANATESE

0

IMOLESE

0

RECANATESE (4-4-2): Fallani; Longobardi (24’st Somma), Ferrante, Peretti, Ferretti; Guadagni (33’st Stampete), Alfieri (25’st Foresta) Morrone, Giampaolo; Carpani (24’st Senigagliesi), Paudice (13’st Sbaffo) All. G.Pagliari.

IMOLESE: Rossi; Cerretti (38’pt Serpe), Camilleri, Maddaloni, Eguelfi (33’st Agyemang), Faggi(33’st Tulli); Bani, Zanon, Mamona (38’pt Bensaja), D’Auria, Simeri All. Anastasi.

Arbitro: Catanoso di Reggio Calabria. Note: ammoniti Foresta, Guadagni, Bani, Eguelfi, D’Auria.

L’Imolese soffre, arranca, neutralizza un rigore nel primo tempo poi esce nella ripresa e accarezza l’idea del colpaccio. Questa la sintesi dello scontro salvezza dl Tubaldi nel quale i ragazzi di Anastasi hanno, come si suol dire, gettato il cuore oltre l’ostacolo conquistando un punto dal peso specifico importantissimo anche alla luce del vantaggio negli scontri diretti. Davanti una Recanatese che ha disputato un grande primo tempo nel quale hanno sfiorato più volte la rete, poi, prese le misure Simeri e compagni hanno oso decisamente molti meno rischiL’episodio chiave dopo appena 5’: fallo di D’Auria su Giampaolo, viene anche ammonito l’attaccante romagnolo e dagli undici metri Carpani si fa parare il penalty da Rossi. Era appena il secondo penalty concesso in campionato ai leopardiaani. I ragazzi di Pagliari però non si demoralizzano, continuano a premere ed a creare e l’Imolese colleziona cartellini gialli, prima Bani poi Eguelfi. Gli ospiti ci prova a metà frazione: sugli sviluppi di un errore difensivo Simeri difende palla ed appoggia a Mamona che con un sinistro costringe Fallani a un complesso intervento in tuffo.

Al 28’ cross dalla sinistra di Guadagni, prima Rossi neutralizza la conclusione di Paudice poi Eguelfi riesce a spazzare prima qualche giocatore di casa possa approfittare del pallone vagante nei pressi della linea di porta. Poco dopo punizione di Guadagni della destra, deviazione di un giocatore rossoblù, la sfera si impenna e centra in pieno la traversa. In pieno recupero la Recanatese non sfrutta una ripartenza propizia, tre contro uno. Ripresa: dopo un quarto d’ora entra Sbaffo non al meglio per Paudice. Le emozioni latitano anche se il possesso palla è per la Recanatese. Giampaolo prova a sorprendere Rossi da centrocampo ignorando altri compagni. Alla mezz’ora tentativo di Guadagni dalla distanza che non trova lo speccio della porta. Dentro anche Stampete ma al 36’ grande occasione per l’Imolese con Fallani che salva sul colpo di testa ravvicinatissimo di Zanon ben imbeccato da Bensaja con un traversone dalla sinistra. Ultimi tentativi di Simeri e De Feo prima del triplice fischio che, dopo 3 minuti di recupero, sancisce in nulla di fatto e come si dice in questi casi occorre davvero fare di necessità virtù attendendo anche il pieno inserimento dei nuovi arrivati.

Le altre gare: Carrarese-Montevarchi 1-0, Entella-Fermana 2-0, Torres-Lucchese 1-1, Fiorenzuola-Olbia 0-1, Pontedera-Alessandria 2-0, Rimini-Gubbio 0-1, San Donato-Vis Pesaro 1-1, Rimini-Gubbio, Ancona-Reggiana 2-1, Cesena-Siena 4-0.

La classifica: Reggiana 58, Cesena 54, Entella 52, Ancona 48, Pontedera 41, Gubbio 40, Siena, Rimini, Carrarese 39, Lucchese 36, Fiorenzuola 35, Fermana 32, Torres 29, Vis Pesaro 27, Recanatese 26, San Donato 25, Alessandria 24, Olbia 23, Imolese 20, Montevarchi 18.