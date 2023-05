L’Imolese spera, Coppa scrive per chiedere il rinvio dei playout

Carta, penna e lettera al presidente Marani. Così, "di pugno", il presidente dell’Imolese Francesco Coppa (foto) ha scritto al presidente della Lega Pro, Matteo Marani, chiedendo l’immediato rinvio dei playout. Playout che al momento non sono ancora stati bloccati, con la doppia sfida tra San Donato Tavarnelle e Alessandria fissata per il 6 e 13 maggio. Dunque, a oggi, nessun rinvio, con l’unica speranza dell’Imolese che resta così appesa a un filo. "Nella consapevolezza che le vicende extracalcistiche che intrattengono la società che presiedo e difendo ed altri sodalizi che hanno disputato il campionato di Lega pro, hanno e potranno cambiare le classifiche finali dei rispettivi gironi – il contenuto della lettera –. Nella certezza che a tutti noi partecipanti a questo campionato si voglia garantire il diritto di difesa, in applicazione dei principi del giusto processo, della effettività della tutela giurisdizionale e della regolarità dei campionati sportivi. Ritenendo che la disputa di partite in fase di non definitiva composizione della classifica possa nuocere all’equilibrio dell’intero campionato. Chiedo, a nome, intanto, della società che presiedo ed a beneficio di tutte le società coinvolte o coinvolgibili, nel rispetto di chi opera e lavora in questo meraviglioso mondo che è il calcio, di sospendere e ricalendarizzare (così come già avvenuto per i playoff) anche i playout, allineandoli ai tempi degli organi di giustizia sportiva aditi dalle società ricorrenti. Confidando in un vostro sollecito e dirimente intervento". In attesa di un riscontro, nel frattempo, i rossoblù proseguono ad allenarsi al Bacchilega, con le dita incrociate e speranzosi di tornare in campo per giocarsi la salvezza.

Giovanni Poggi