L’Imolese va ko e torna con i piedi per terra

PONTEDERA

2

IMOLESE

0

PONTEDERA (3-4-1-2): Siano; Marcandalli, Martinelli, Espeche; Perretta (29’ st Somma), Ladinetti (29’ st Guidi), Catanese, Goncalves (40’ st Bonfanti); Benedetti (23’ st Izzillo); Nicastro, Cioffi (23’ st Ianesi). A disp: Stancampiano, Vivoli, Shiba, Mutton, Sosa, Bonfanti,Tripoli. All. Canzi.

IMOLESE (4-2-3-1): Molla; Maddaloni (13’ st Tulli), Camilleri (38’ st Fort), De Vito, Annan; Zanon, Bensaja (13’ st Bertaso); De Feo (38’ st Bani), Faggi (23’ st Zanini), D’Auria; Simeri. A disp: Adorni, Scremin, Agyemang, Lindholm, Perez, Macario. All. Antonioli.

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido.

Reti: 41’ pt Cioffi; 35’ st Catanese.

Note: ammoniti Molla, Ladinetti, D’Auria, Zanon, Espeche, Tulli, Bensaja, Simeri; angoli 6 a 4. Spettatori 421.

La rincorsa verso l’uscita dai play out dell’Imolese si è interrotta con il 2-0 di Pontedera. La classifica sostanzialmente non è peggiorata, visto che nelle ultime sette posizioni hanno guadagnato un punto solo la Torres e l’Alessandria, ma ora, anche se il vantaggio sul fanalino Montevarchi resta di +4, le gare per rimediare sono solo quattro. Comprensibile però che dopo l’en-plein di tre successi in altrettanti incontri e con la squadra in piena fiducia, gli uomini di Antonioli sperassero di tornare indenni anche dal confronto contro un avversario che seppur settimo in classifica e in serie positiva da quattro giornate - due pari e due vittorie - in casa aveva racimolato un solo punto nelle ultime tre esibizioni. E in realtà fino al tramonto della prima frazione questa possibilità sembrava potersi concretizzare, visto che alla pericolosità dei toscani – con Molla due volte decisivo nell’arco di tre minuti: al 12’ nell’alzare sopra la traversa un tocco di Nicastro e al 14’ nell’opporsi ad una sventola ravvicinata dello stesso centravanti – i rossoblu avevano risposto con un fraseggio rapido e incisivo in fase offensiva che, anche se non concretizzato a dovere, aveva creato almeno un paio di situazioni di pericolo dalle parti di Siano. Con la difesa di casa schierata a uomo e Simeri francobollato da Martinelli, l’unica conclusione in porta della prima frazione era nata perciò sull’asse Faggi-Zanon, con quest’ultimo che ha calciato debolmente (21’).

Peccato però che l’equilibrio si sia spezzato prima del riposo, quando su un tiro di Benedetti, Catanese ha fornito la sponda per il destro centrale e vincente di Cioffi. Molla (ammonito nella circostanza) e compagni hanno protestato vivacemente ritenendo l’assist viziato da un tocco col braccio, ma in assenza del Var c’è stato solo da accettare la decisione del direttore di gara (comunque vicino all’azione). Nella ripresa Antonioli ha provato a scuotere i suoi, iniziando ben presto anche a dare il via ai cambi, ma al di là di un maggior possesso di palla, l’Imolese non è riuscita ad andare. Oltre ad un palo esterno colpito da D’Auria (7’), l’unica altra vera conclusione è stato un destro dello stesso attaccante, il più ispirato dei suoi, respinto di pugno da Siano. Il Pontedera ha lasciato sfogare l’Imolese per farla scoprire e colpirla in contropiede, e ben presto ha sfiorato il raddoppio, quando, nella stessa azione, Molla ha ribattuto due sassate di Nicastro, in mezzo alle quali era stato salvato dal palo sul destro di Benedetti (9’). Poi, a dieci minuti dalla fine, e nell’esprimere il massimo sforzo, il 2-0 di Catanese con un sinistro ravvicinato ha spento ogni speranza.

Stefano Lemmi