L’Imolese vince il triangolare e si prepara alla Coppa Italia

Due giorni al match di Coppa contro la Victor San Marino, primo impegno ufficiale dell’Imolese per la stagione. Fari nuovamente accesi al Galli, dopo l’amichevole serale di domenica contro il Cesena, col calcio d’inizio spostato dalle 16 alle 20.45 per il Minardi Day. Un’abitudine ormai, in queste ultime settimane, le sfide in notturna per i rossoblù: dopo l’amichevole col Cavalluccio sono infatti stati giocati in sequenza altri due test mercoledì sera a Sesto Imolese, contro Atletico Castenaso e Bentivoglio. Al Balducci, nel 20° Memorial "Lama & Bettini", l’Imolese ha portato a casa entrambe le mini-sfide (45 minuti ciascuna) del triangolare, sconfiggendo prima l’Atletico Castenaso di mister Mazzoni (squadra di Promozione) grazie alla doppietta di Spatari (2-0) e poi l’Eccellenza del Bentivoglio (1-0) con un gol del 2006 Manes. Un accenno di sorriso all’interno di una settimana non certo felice, in cui a fare notizia è stato il punto di penalizzazione che peserà sulla schiena dei rossoblù dall’inizio del campionato. Motivo? Il mancato pagamento della mensilità di giugno della scorsa stagione a staff e giocatori, per questo sono arrivati il deferimento e il -1 in classifica. Insomma, non il massimo per cominciare la nuova stagione. Una stagione che come detto partirà domenica al Galli col turno preliminare di Coppa Italia di Serie D contro la Victor San Marino (l’ultima squadra allenata da Gianni D’Amore prima di approdare lo scorso aprile a Imola come mister della Primavera): la formula prevede gara secca, in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore. "È difficile fare pronostici in questo caso, non ci conosciamo ancora bene e non conosciamo troppo l’avversario" così Stefano Cassani, tecnico della Victor, nel presentare la sfida. Sarà possibile acquistare i biglietti per la partita al centro tecnico Bacchilega (dalle 11 alle 19), al costo di 10 euro per la tribuna e di 5 euro per la curva.

Giovanni Poggi