L’Imolese vuole un’altra impresa Al Galli arriva la corazzata Entella

di Giovanni Poggi

"Sarà fondamentale l’approccio: ce la giocheremo senza ansia, ma con serenità e tanta cattiveria agonistica". A tre giorni dall’exploit in quel di Fiorenzuola, che ha interrotto un digiuno di vittorie lungo tre mesi, l’Imolese torna di nuovo in campo: al Galli (14.30), arriva l’Entella. Entusiasmo e leggerezza, queste le sensazioni alla vigilia della sfida contro la terza forza del campionato. E non potrebbe essere altrimenti dopo il successo di sabato, che ha consentito ai rossoblù di abbandonare l’ultimo posto e di rimettersi in corsa per la salvezza. Oltre ai punti, è tornato anche il gol, dopo oltre 600 minuti di vuoto totale sotto porta: un altro segnale confortante, dopo mesi di difficoltà. Per capire se si sia trattato solo di un episodio, quello di 72 ore fa al Pavesi, ce lo dirà solo il campo: al Galli, l’Imolese non vince dal 19 ottobre (2-1 sulla Carrarese), e oggi, con un bel successo alle spalle, potrebbe essere la volta buona per sfatare un nuovo "tabù". "La condizione fisica sarà sicuramente un fattore, sia per noi che per loro, avendo giocato l’ultima partita solo pochi giorni fa, e una cosa a cui dovrò e dovremo fare attenzione. Ma non ci sono alibi e ai ragazzi chiedo l’approccio giusto, a prescindere da qualsiasi sistema tattico: dobbiamo andare in campo sereni, spensierati e senza ansie particolari – commenta mister Anastasi –. Il tutto, col massimo rispetto per il nostro avversario, una squadra forte, costruita per arrivare in fondo. Faremo la nostra partita, senza però l’assillo di dover far per forza risultato". Alleggerisce l’ambiente Anastasi, fresco di primo successo da allenatore nei professionisti, dopo una vittoria che ha ridato slancio all’Imolese, che ora guarda con maggiore fiducia verso il futuro. "Il campionato è ancora lungo e ciò significa che abbiamo ancora tante partite a disposizione per giocarci la salvezza. Ora il nostro obiettivo è trovare la giusta continuità, seguendo la scia del match con il Fiorenzuola". Imolese che sarà priva dello squalificato Zanini e dell’infortunato Paponi, ma che potrà beneficiare del rientro di Camilleri in difesa. Le altre gare: Montevarchi-Ancona, Gubbio-Carrarese, Alessandria-Rimini, Recanatese-Cesena, Olbia-Fermana, Reggiana-Fiorenzuola, Siena-Pontedera, Lucchese-S Donato, Vis-Torres.

La classifica: Reggiana 55, Cesena 48, Entella 46, Ancona 42, Gubbio 40, Siena 38, Pontedera 37, Fiorenzuola 35, Lucchese 34, Rimini, Carrarese 33, Fermana 29, Torres 28, Recanatese 25, Alessandria 24, San Donato, Vis Pesaro 23, Olbia 20, Imolese 19 e Montevarchi 18.