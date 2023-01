Liverani sbaglia apposta un rigore Fair play rossoblù

La Primavera dell’Imolese perde a Salerno, ma lo fa con estremo onore. Infatti, nella sfida valida per il campionato Primavera 2, la band di Mezzetti sbaglia appositamente un calcio di rigore che sarebbe valso 1-1. Il momento decisivo è al 70’: la palla viene messa in fallo laterale a causa di un giocatore granata rimasto a terra. Il possesso tuttavia non viene restituito dai giocatori rossoblù agli avversari e Linkedja si invola verso l’area avversaria venendo atterrato con calcio di rigore assegnato inevitabilmente dall’arbitro.

A questo punto mister Mezzetti con grandissimo gesto di fair play ordina al proprio attaccante di sbagliare volontariamente il calcio di rigore e così Liverano spara a 10 metri dal palo difeso da Sorrentino.

Vince la Salernitana, ma lo fa anche l’Imolese.