L’Olimpia Castello aspetta il Guelfo per il derby Obiettivi diversi, ma oggi si parte ad armi pari

Tutto è pronto al PalaFerrari per l’atteso derby che questa sera alle 18 vedrà opporsi l’Olimpia Castello e il Guelfo Basket: le due squadre viaggiano pressoché agli antipodi (28 punti i padroni di casa, 14 gli ospiti), ma trattandosi per vicinanza di una stracittadina il risultato non è da dare per scontato.

I castellani di coach Marco Berselli sono in lotta per suggellare, a quattro giornate dalla fine del campionato di C Gold, il quarto posto, posizione che consentirebbe di giocare i playoff col beneficio del fattore campo: diversa invece la posizione dei gialloblù di coach Claudio Agresti, che in mancanza della retrocessione non hanno più nulla da chiedere al campionato se non un po’ di sano orgoglio in vista della prossima stagione. Da una parte c’è la voglia dei padroni di casa di blindare il posto in classifica e di farlo davanti al proprio pubblico, dall’altra ci vuole dare la continuità al successo occorso la settimana scorsa contro Forlimpopoli, una vittoria che in qualche modo allontana un po’ di malumore dopo un periodo di risultati mancati e di partenze prestigiose come quella di Manuel Carpani, approdato a Ozzano in serie B.

Giacomo Gelati