L’Olimpia Castello di coach Berselli lavora duro e guarda avanti

Entra nel vivo della preparazione l’Olimpia Castello di coach Marco Berselli, impegnata sul fronte degli scrimmage in preparazione al debutto casalingo in B Interregionale, in agenda l’1 ottobre contro la Sangiorgese, con palla a due alle 18. Nel mentre i nerazzurri, freschi di ingaggio dell’addetto stampa Carlo Dall’Aglio (volto noto legato alla sua lunga esperienza con la Virtus Imola), si preparano ai prossimi appuntamenti. "Siamo in preparazione e molto imballati – spiega il gm Danilo Francesconi –, stiamo caricando molto e stiamo accusando un po’, come giusto che sia in questa fase. Purtroppo abbiamo avuto poca fortuna nell’amichevole contro il Bologna 2016, visto l’infortunio di Mattia Ferdeghini: pensavamo a un normale pestaggio del piede, ma le lastre sono state più preoccupanti e la frattura del metatarso lo terrà fuori dai giochi 60 giorni". Domenica ricca di appuntamenti quella appena trascorsa, coi castellani che hanno sfilato alla storica Carrera Autopodistica per farsi conoscere dalla città, prima dell’amichevole contro i rossoblù di coach Giovanni Lunghini, una delle favorite alla vittoria del campionato. "È stato uno scrimmage ostico contro una squadra che ha tirato col 70 percento da tre e che, fatta eccezione per due quarti che abbiamo vinto noi, è stato a senso unico (112-82 il punteggio)". Dopo l’amichevole contro i Baskers Forlimpopoli ci sono ancora tre amichevoli in vista dell’ouverture del campionato. "Adesso stiamo cominciando la seconda fase della preparazione, quindi prediligeremo la velocità e sarà meno faticoso difendere. Abbiamo caricato molto grazie al lavoro del preparatore atletico Andrea Albertazzi: l’anno scorso a fine anno avevamo più benzina degli avversari e il merito è suo".

Giacomo Gelati