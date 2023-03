L’Olimpia Castello in cerca di continuità Francesconi: "Il gruppo sta crescendo"

Settima di ritorno nella C Gold e trasferta da non sminuire per l’Olimpia Castello, che oggi alle 20 sarà di scena a Sant’Ilario d’Enza contro l’Arena per provare a dar continuità alla superlativa vittoria casalinga contro Fidenza.

All’andata i castellani si erano imposti 75-68 contro l’attuale sesta della classe, che viaggia a -4 dagli uomini di coach Marco Berselli e che in casa ha il 55 percento di vittorie e la seconda peggior difesa con 78,9.

"Dopo la bella, convincente e meritata vittoria di domenica scorsa contro la seconda in classifica – dice il general manager dell’Olimpia Castello, Danilo Francesconi –, stasera ci aspetta un’altra gara impegnativa. Montecchio è una squadra forte che ha in Paulig, che viaggia a 13,4 punti di media e Germani, 16,9, i suoi elementi di spicco, ma è anche formata da un collettivo molto performante. Noi dovremo essere bravi a ripetere l’ultima prestazione, giocando in maniera veloce per evitare le tonnare che propongono spesso: sono esperti e in casa sanno esprimersi al meglio. Vogliamo dar seguito alla prestazione maiuscola di domenica scorsa e soprattutto a trovare le chiavi per esprimere il nostro gioco e provare a portare a casa un risultato positivo".

Fine settimana importante, con i nerazzurri che guarderanno con interesse alla trasferta della pari grado Ferrara, impegnata domani alle 17 in quel di Castelnovo Monti: con 14 punti ancora in palio sono tanti i possibili scenari dell’Olimpia, ad oggi più che mai padrona del proprio destino.

Le altre gare: Bologna 2016-Francesco Francia; Sg Fortitudo-Baskers Forlimpopoli; Cmp Global-Molinella; Anzola-Guelfo; Lg Castelnuovo-Ferrara 2018; Fulgor Fidenza-Bk Reggio Emilia.

La classifica: Bk Reggio 34; Bologna 2016 30; Fulgor Fidenza 28; Olimpia Castello e Ferrara 2018 24; Arena Montecchio 20; Sg Fortitudo 18; Baskers Forlimpopoli, Lg Castelnovo, Francesco Francia e Cmp Global 14, Guelfo 12; Anzola e Molinella 8.

Giacomo Gelati