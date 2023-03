L’Olimpia Castello non fa sconti Ramini: "Una grande serata"

ANZOLA

64

OLIMPIA CASTELLO

94

ANZOLA: Torkar 3, F. Parmeggiani 1, Montanari, De Ruvo 16, S. Parmeggiani 16, Raimondi 2, Papotti 8, Daly 7, Zanetti, Baccilieri 4, Besozzi, Beccafichi 7. All. Moffa.

OLIMPIA CASTELLO: Masrè 2, Costantini 15, Ferdeghini 15, Grotti 10, Salsini 9, Galantini 7, Iattoni 9, Casali 4, Biasco 4, Zhytaryuk 19. All. Berselli.

Arbitri: Saraceni e Vaccarella.

Note: parziali 14-29; 32-54; 48-74.

Fine settimana da 30 e lode per l’Olimpia Castello, che rifila un rumoroso 64-94 ad Anzola e conserva il quarto posto in solitaria a -4 da Fidenza, che supera Ferrara e permette ai ragazzi di coach Berselli di scavare un +4 sugli estensi.

Domenica, alle ore 18, al PalaFerrari arriverà Castel Guelfo, reduce dalla bella vittoria contro Forlimpopoli e, a dispetto del terzultimo posto in classifica, avversario da non sottovalutare.

A tessere le lodi dei nerazzurri arrivano le parole del presidente Massimo Ramini.

"Siamo partiti fortissimo – dice – e loro chiaramente si sono messi a zona per provare a confonderci le idee, ma eravamo in grande serata e già all’intervallo avevamo il 50 per cento dalla lunga distanza: è stata una partita controllata dall’inizio alla fine e questo ci fa ben sperare per il rush finale del campionato. Per domenica speriamo di recuperare Jacopo Gianninoni, tecnicamente potremmo averlo ma lo stiamo tenendo monitorato: a questo proposito mio plauso va ad Alessandro Grotti, perché averlo trovato pronto è una cosa positiva, è stato fondamentale protagonista delle ultime partite".

Giacomo Gelati