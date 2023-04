L’Olimpia Castello riceve la Sg Fortitudo per il primo step

di Giacomo Gelati

Tornata a veleggiare fra le grandi dopo la retrocessione della passata stagione, all’Olimpia Castello manca l’ultimo piccolo grande passo per diventare farfalla. Domani alle 18 inizia la finale di C Gold, con i nerazzurri di coach Marco Berselli (foto) che si giocheranno un posto in Interregionale (nuovo campionato): di fronte ai castellani arriva l’Sg Fortitudo di coach Andrea Mondini, una delle rivelazioni di questo campionato, che sabato prossimo riceverà capitan Riccardo Iattoni e compagni per gara-due sulle doghe della palestra Alutto di via dell’Arcoveggio.

Primo step delle finals dunque per l’Olimpia, reduce dal 17-9 di regular season e il conseguente terzo posto che significa fattore campo nella serie più importante dell’anno e dopo una cavalcata che ha definitivamente riposto in cassaforte l’amarezza per la passata stagione. In casa dei nerazzurri l’entusiasmo è alle stelle, in primis per la grande rivoluzione a forte vocazione giovanile che ha svecchiato l’organico con l’obiettivo di preparare un percorso di lunga durata: questo grazie alla perfetta simbiosi col gruppo di senatori, che ha saputo magistralmente accompagnare la crescita degli under. Gli occhi del coach sono infatti sui suoi terminali offensivi più prolifici (Zhytaryuk 16 di media; Gianninoni 13,7; Costantini 11,2 e Iattoni 10,8), oltre alla grande mentalità e identità di squadra che ha sempre permesso di gettare il cuore oltre tutti gli ostacoli.