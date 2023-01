L’Olimpia Castello vola in alto Berselli: "Abbiamo entusiasmo"

OLIMPIA CASTELLO

82

FERRARA 2018

47

OLIMPIA: Masrè 5, Costantini 13, Castellari, Ferdeghini 6, Grotti 1, Gianninoni 12, Salsini 7, Iattoni 24, Greco, Biasco 3, Zhytaryuk 11. All. Berselli.

FERRARA 2018: Giovinazzo, Romondia 5, Tognon, Costanzelli 8, Cattani, Mujakovic 2, Seravalli 14, Yarbanga 6, Ciaroni 2, Verrigni 8, Agusto 2, Fabbri. All. Castaldi.

Arbitri: Sabatino e Ronda.

Note: parziali 29-8; 47-20; 66-41.

Grande soirée sulle doghe del PalaFerrari, dove l’Olimpia stacca un referto rosa cruciale contro la quotatissima Ferrara rovesciando nettamente il -3 dell’andata e consolidando il quinto posto nella graduatoria di C Gold: i castellani viaggiano ora a -2 dagli estensi e a -4 dal duo sul podio Fulgor Fidenza-Bologna 2016. Ma nonostante il rumoroso +35 coach Marco Berselli preferisce il profilo basso. "Probabilmente questi sono i frutti dell’esserci allenati di più rispetto alla pausa natalizia – spiega –, ma mi viene difficile fare e esami e studi in proiezione. È un risultato certamente importante, ma il cammino è ancora lungo e con 11 partite può succedere di tutto: noi continueremo a ragionare settimana per settimana, anche perché gli equilibri sono sempre molto sottili e basta un fastidio o un infortunio a farti svoltare la stagione".

Nella vittoria contro Ferrara 4 uomini in doppia cifra, a testimonianza del lavoro di squadra. "Abbiamo messo in campo le nostre caratteristiche e quando hai un gruppo così giovane, con alcuni al loro primo campionato senior, può andare tanto bene come tanto male: per ora le cose vanno bene ma la strada è lunga. C’è entusiasmo, c’è ambizione e bisogna vedere se nel corso dei 10 mesi si riuscirà a mantenere questa tensione positiva", conclude il coach.

Giacomo Gelati