L’Olimpia continua a volare alto Il Guelfo ci prova, ma non punge

OLIMPIA CASTELLO

78

GUELFO

63

OLIMPIA CASTELLO: Masrè 11, Costantini 14, Ferdeghini 1, Grotti 4, Salsini 11, Galantini 2, Iattoni 13, Raimondi, Greco, Biasco, Zhytaryuk 22. All. Berselli.

GUELFO: Carella 7, Avoni ne, Torreggiani 2, Murati 12, Sinatra 9, Goi ne, Franchini 6, Savino 2, Mazzotti 10, Naldi 8, Santini 5, Tarozzi 2. All. Agriesti.

Arbitri: Forconi e Boudrika.

Note: parziali 16-13; 43-28; 62-43.

Manca ancora una piccola tessera all’Olimpia Castello per completare il grande mosaico che nel giro di pochi mesi ha portato la squadra di coach Marco Berselli a scalare la classifica del campionato di C Gold di basket.

E grazie al successo di domenica sera nel derby contro il Guelfo i castellani, alla terza vittoria consecutiva, sono ora a un passo dal quarto posto aritmetico in vista dei playoff.

"Visto il successo di Ferrara contro Montecchio – dice il presidente Massimo Ramini – non abbiamo ancora la certezza del quarto posto, ma stiamo lavorando bene e questo è quello che conta". Pur senza Jacopo Gianninoni i nerazzurri hanno conquistato 2 punti che in vista della trasferta di sabato alle 18 sul campo di Forlimpopoli, e con ancora tre giornate di regular season, valgono oro.

"Noi per un motivo e il Guelfo per un altro, tutti hanno affrontato il derby con la mente sgombera – continua il numero uno dell’Olimpia –: gli avversari sono partiti bene e, complice anche la loro zona, ci abbiamo messo un po’ di tempo a metterci in ritmo grazie alle buone percentuali da tre punti. Dal secondo quarto però abbiamo preso margine e siamo stati bravi ad amministrarla. Noi avevamo ancora fuori dai giochi Gianninoni, il cui problema sta perdurando e non ce la sentiamo di rischiarlo".

Nel mentre dall’infermeria arriva una notizia positiva, dato che la squadra potrebbe riabbracciare a breve il 22enne Giacomo Guidi, che era fermo da due mesi e in via di recupero: se l’esito della risonanza sarà positivo, l’Olimpia potrebbe averlo già in allenamento questa settimana.

Davvero una buona notizia che fa seguito alla bella vittoria di domenica.

Le altre partite: Francesco Francia-Fulgor Fidenza 72-90, Molinella-Sg Fortitudo 49-74, Baskers Forlimpopoli-Bologna 2016 77-73, Lg Competition-Cmp Global 75-56, Ferrara 2018-Arena 86-60 e Basket 2000-Anzola 84-64.

La classifica: Basket 2000 40; Bologna 2016 36; Fulgor Fidenza 34; Olimpia Castello 30; Ferrara 2018 26; Sg Fortitudo 24; Arena 22; Baskers Forlimpopoli, Francesco Francia, Lg Competition e Cmp Global 18; Guelfo 14; Anzola e Molinella 10.

Giacomo Gelati