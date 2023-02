FRANCESCO FRANCIA

66

OLIMPIA CASTELLO

90

FRANCESCO FRANCIA: Chiusolo, Cesana 13, Folli ne, Pavani 13, Degregori 5, Marzatico 2, Errera 7, Bavieri 3, Bianchini 9, Penna, Albertini 9, Almeoni 5. All. Cavicchi.

OLIMPIA CASTELLO: Masrè 3, Costantini 17, Castellari, Ferdeghini 4, Grotti 3, Gianninoni 13, Salsini 13, Iattoni 20, Biasco 3, Zhytaryuk 14. All. Berselli.

Arbitri: Femminella Resca Rossi.

Note: parziali 23-18; 38-39; 55-60.

Il capolavoro è servito in casa dell’Olimpia Castello, che espugna il parquet della Francesco Francia e, complice il simultaneo stop a domicilio di Ferrara contro la regina Scandiano (66-71), aggancia gli estensi al quarto posto in classifica e li supera in virtù del +35 della settimana scorsa.

Ora i castellani, che insieme alla Cmp Global si spartiscono lo status di bolognese più in forma del momento con tre vittorie consecutive, hanno il destino nelle proprie mani e l’esame di domenica contro Castelnovo Monti (palla a due ore 18) dirà molto del percorso che gli uomini di coach Marco Berselli possono intraprendere.

A Zola Predosa si è vista infatti una squadra risoluta, che dopo due quarti di studio ha deciso di alzare i giri del motore prendendo in mano le redini dell’inerzia: se la squadra riuscirà a mantenere alto l’entusiasmo, cifra stilistica di inizio stagione, potrà essere scomoda nella seconda fase del campionato.

A questo vanno aggiunti la ripresa di Federico Salsini, a referto con 13 punti, e l’eventualità per il club di intervenire sul mercato per sopperire all’assenza di Giacomo Guidi.

Le altre gare: Ferrara 2018-Basket 2000 66-71, Lg Competition-Baskers Forlimpopoli 59-64, Cmp Global-Guelfo 92-76, Bologna 2016-Molinella 95-82, Fulgor Fidenza-Anzola 95-86 dts e Arena-Sg Fortitudo 84-79.

La classifica: Basket 2000 26; Fulgor Fidenza e Bologna 2016 24; Olimpia Castello e Ferrara 2018 20; Arena, Sg Fortitudo ed Lg Competition 14; Francesco Francia, Guelfo, Baskers Forlimpopoli e Cmp Global 12; Anzola 8; Molinella 6.

g. g.