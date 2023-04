L’Olimpia non si ferma più E ora aspetta la Sg Fortitudo

Olimpia Castello

98

Basket 2000

84

OLIMPIA CASTELLO: Masrè 8, Costantini 4, Federghini 8, Grotti 2, Gianninoni 15, Salsini 13, Galantini, Iattoni 9, Casali, Biasco 14, Zhytaryuk 25. All. Berselli.

Basket 2000: Costoli, Aguzzoli 13, Paparella 7, Dias 10, Longoni 3, Merlo 5, Terreni 16, Longagnani, Sakalas 14, Ferko, Codeluppi 1, Magni 15. All. Diacci.

Arbitri: Bravo e Ferrara.

Note: parziali 24-23; 51-43; 76-61.

di Giacomo Gelati

Epilogo eccellente per l’Olimpia Castello di coach Marco Berselli, che dopo aver liquidato sabato sera la regina Scandiano (prima promozione diretta della C Gold), si prepara all’inizio dei playoff a turno unico, dove 8 squadre si giocheranno le rimanenti 4 promozioni nel nuovo campionato Interregionale 20232024, istituito con la riforma dei campionati: Bologna 2016-Cmp Global, Fulgor Fidenza-Lg Competition, Olimpia Castello-Sg Fortitudo e Ferrara 2018-Arena saranno le serie al meglio delle tre gare.

Soddisfazione in campo, ma anche negli uffici del club castellano, dove il gm Danilo Francesconi è stato fra gli artefici della rinascita nerazzurra dopo la retrocessione dell’anno scorso: oggi, 11 mesi dopo, l’Olimpia è virtualmente a due vittorie da un obiettivo storico.

"Con la vittoria di sabato si è chiusa una stagione regolare molto positiva – spiega –, con 17 vittorie e 9 sconfitte. Ora sotto con l’obiettivo finale, avremo una serie molto difficile con laSg Fortitudo, che è una buona squadra fatta di giocatori che ci possono infastidire, ma vogliamo portare a termine il nostro lavoro nella maniera migliore".

Lavoro iniziato a settembre con un’impalcatura giovanile, che dallo scetticismo iniziale ha portato al meritatissimo terzo posto in C Gold.

"Per noi è stata una stagione positiva anche per i giovani che abbiamo lanciato, un progetto che a settembre ha preso corpo e sui cui potevano esserci dubbi, ma sul quale la società ha creduto fermamente. Abbiamo sempre cercato di fare il meglio per farli crescere e ci hanno dato risposte eccellenti. Il mix giovani-esperti ha una valenza per il futuro e ci ha dato enormi soddisfazioni".

Parola al campo per l’atto finale dell’ultimo campionato a nome C Gold, prima dell’arrivo di Interregionale e C Unica, che andranno a conformare nuovi assetti sportivi ed economici.