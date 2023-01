L’Olimpia recupera Salsini e pensa in grande

di Giacomo Gelati

Si inizia a smontare l’albero, ma i regali di Natale non sono ancora finiti sotto quello dell’Olimpia Castello, che si prepara al rientro in campo per l’ultima giornata del girone d’andata del campionato di C Gold: domenica 15 i castellani, quinti in classifica, saranno infatti di scena al PalaRegnani di Scandiano, terza della classe e appaiata a quota 18 assieme a Ferrara 2018 e Fulgor Fidenza.

La lieta notizia proviene infatti dall’infermeria, con il gradito ritorno in palestra dell’ala Federico Salsini, ai box da inizio campionato dopo un infortunio al ginocchio che l’ha tenuto lontano dal parquet per oltre due mesi. Il primo a esultare è il gm Danilo Francesconi. "È rientrato Salsini – spiega – e l’ho visto bene in questi primi allenamenti dopo le feste. Notizie dal fronte mercato? Certo, è lui il nostro acquisto, anche perché quest’anno ha giocato solo un quarto e mezzo e ha indubbiamente voglia di tornare in campo. A parte tutto per le operazioni di mercato vedremo in futuro. Noi abbiamo un progetto sui giovani, se ci fosse un’opportunità su un prospetto con il quale lavorare nel tempo sarebbe un conto, ma per ora il mercato offre perlopiù giocatori navigati che non sono però consoni al nostro orizzonte".

Ancora una decina di giorni di lavoro per i nerazzurri di coach Marco Berselli, impegnati domani in uno scrimmage contro Castel Guelfo. "Abbiamo una settimana intesa di lavoro, ci alleniamo quattro giorni e domani giochiamo un’amichevole a Castel Guelfo: ci prepariamo alla trasferta di Reggio Emilia, che sarà una partita complicata. La classifica lo dimostra, sono fra le squadre migliori del campionato. I nostri ragazzi hanno voglia di mettersi in gioco e abbiamo la possibilità di crescere ancora, sta a noi essere capaci di coniugare ogni elemento che abbiamo assemblato".

Presto la squadra al completo. "Aspettiamo buone notizie anche da Giacomo Guidi – conclude – e speriamo di rivederlo prima di quello che era stato preventivato. Ora però dobbiamo concentrarci su Reggio, poi vedremo gli sviluppi di tutto il resto. Ci sarà presto anche Giovanni Galantini. Questo è un gruppo che sta bene assieme, che si vuole bene e si stima. Siamo a buon punto".

Si unisce alla buona nuova di inizio 2023 anche il presidente ‘Max’ Ramini.

"Abbiamo ricominciato ad allenarci mercoledì e la nota più positiva è appunto il rientro di Salsini, che si è allenato quasi al cento per cento. È il regalo di Natale, una lieta notizia che mi auguro lo porti nella rosa che scenderà in campo a Scandiano, conclude il presidente dell’Olimpia Castello.