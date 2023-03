L’Olimpia si distrae

ARENA

102

OLIMPIA CASTELLO

86

ARENA: Belloni 6, Vecchi 13, Sinisi 23, Bartoli ne, Paulig 17, Pedrazzi 6, Paterlini 4, Riccò ne, Ramenghi 13, Vezzoli 7, Illari 13, Negri ne. All. Cavalieri.

OLIMPIA: Masrè 4, Costantini 12, Castellari ne, Ferdeghini 14, Grotti 16, Gianninoni 10, Salsini 11, Casali, Iattoni 7, Casanova ne, Biasco 3, Zhytaryuk 9. All. Berselli.

Arbitri: Boudrika e Ferrara.

Note: parziali 23-25; 46-42; 73-54.

Scivolone per l’Olimpia Castello di coach Marco Berselli che cade a Sant’Ilario d’Enza contro l’Arena, ma conserva comunque il quarto posto in virtù del ko di Ferrara a Castelnovo Monti e dello scontro diretto favorevole sugli estensi. Una caduta che, al di là della classifica, è figlia di un atteggiamento troppo remissivo nei momenti di difficoltà, un aspetto che sarà indispensabile curare in vista della sfida interna di domenica alle 18 contro l’Sg Fortitudo, settima e in striscia positiva da 3 gare. "Per quanto ci riguarda è stata una partita bruttissima – spiega il presidente Massimo Ramini –, loro ci hanno messo l’anima. Noi probabilmente abbiamo avuto un approccio sbagliato che ci siamo trascinati nei 40’. Io non sono una persona che fa tragedie per una gara persa, ma sinceramente sono dispiaciuto per l’atteggiamento sbagliato".