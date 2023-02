Si rimpolpa in viale Terme la rosa dell’Olimpia Castello, che si regala un inizio settimana scoppiettante trovando l’accordo con l’ala cesenate classe 2004 Cesare Casali: per lui doppio tesseramento con l’U19 della Fortitudo e con i castellani in C Gold. Con l’arrivo del diciannovenne la squadra orchestrata da coach Marco Berselli andrà così a colmare lo spazio lasciato temporaneamente vuoto da Giacomo Guidi, allungando le rotazioni e perseverando nella linea verde che, dalla fine della stagione scorsa, è diventato il nuovo manifesto nerazzurro. Si vestirà dunque con la maglia dell’Olimpia un giocatore importante, che ha maturato esperienza coi Tigers Cesena (serie B) fino all’approdo in Fortitudo, con tanto di aggregazione in prima squadra.

"È un giocatore che seguivamo da tempo – spiega il gm Danilo Francesconi – e che volevamo già da questo autunno, ma gli impegni con l’U19 della Fortitudo non permettevano il doppio tesseramento. È un giocatore nel quale crediamo molto, soprattutto nell’ottica della politica castellana di far emergere giovani talenti. Il nostro augurio è che anche per lui sia un’opportunità importante in una categoria che ha una sua competitività".

g. g.