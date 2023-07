Lotta. Europei, Kechoun tra i top venti

Non arriva nessuna medaglia ai campionati europei di lotta under 15 ma Nordine Kechoun, allenato dal campione olimpionico Andrea Minguzzi alle Olimpiadi di Pechino nel 2008, nel gruppo Fiamme Oro, si è comunque ben disimpegnato.

Al primo anno della categoria di età in cui è stato appena promosso, il campione italiano, sia under 15 che under 17, stava prevalendo nel primo incontro contro l’avversario bulgaro Borisov col punteggio di 6-4, ma un suo errore ha permesso al rivale di schienarlo, conducendo la sfida a immediata conclusione.

Per il ranking europeo finale, Kechoun è quindicesimo nella categoria di peso dei 41 chili, ma la soddisfazione per il gruppo imolese è enorme per la presenza ad un appuntamento di livello elevato.

"Stiamo parlando – dice Andrea Minguzzi – di un ragazzo di indubbio talento, meritevole di prendere parte agli Europei. Stava vincendo 6-0 contro il forte bulgaro, giunto quinto, ma poi ha commesso un errore ed è stato schienato. Ora è in programma una gara non importante il 23 luglio a Salerno a cui andremo come Usil e come Fiamme Oro e poi si ripresenteranno gli italiani".

m. m.