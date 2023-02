Lucchetti e De Carolis Coppia vincente

Un intenso fine settimana al Golf Le Fonti. Sabato il circuito Abu Dhabi Golf Challenge ha fatto tappa al circolo castellano mettendo in palio l’accesso diretto alla finale nazionale, preludio all’evento conclusivo negli Emirati. La formula a coppie ha messo in evidenza tanto le doti tecniche quanto l’intesa tra i giocatori. Luca Lucchetti e Alessandro De Carolis hanno vinto la gara completando, appaiati ad altre due coppie, le 18 buche in 73 colpi. Una di queste, quella composta da Gianluca e Raffaele Fanti, si è consolata imponendosi nella classifica netta con 46 punti e accedendo alla finale insieme a Alfredo Giorgi e Andrea Nardella, alle loro spalle a quota 42. Domenica gara all’insegna del gusto. Chocolate & Rum Trophy ha richiamato giocatori da tutta la regione. Ha vinto Stefano Franceschi con 85 colpi. Antonella Fantuzzi e Daniele Armenti Ruggeri si sono imposti nelle categorie nette, Andrea Tartaglia è stato il migliore dei neofiti.