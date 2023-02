Maddaloni: "L’Imolese sta facendo passi avanti"

di Giovanni Poggi

Gettato nella mischia pochi giorni dopo il suo approdo a Imola, reduce da un’esperienza non esaltante con la maglia della Lucchese, Rosario Maddaloni ha subito preso in mano le chiavi della difesa rossoblù. Cinque partite, tutte da titolare, affiancando un altro elemento di grande esperienza come Camilleri, cercando di dare maggiore solidità ad un reparto che, nella prima parte di stagione, ha dimostrato grosse lacune. L’auspicio è che ben presto l’Imolese, con il suo contributo e quello dei compagni, torni a "chiudere" la porta, per costruirsi una strada che proietti alla salvezza.

Maddaloni, a un mese esatto dal suo arrivo a Imola e nonostante le sconfitte, ha notato dei miglioramenti?

"Si, da quando sono arrivato sono stati fatti grossi passi in avanti, anche se di strada ce n’è ancora da fare e il tempo purtroppo stringe. Di buono sicuramente c’è che stiamo diventando sempre più squadra e, tenendo considerato i tanti nuovi arrivati, me compreso, non è una cosa da poco. Ora, dobbiamo limare tutti i piccoli dettagli in campo, che però alla fine fanno la differenza".

Quali?

"Per prima cosa dobbiamo imparare a gestire i diversi momenti della partita ed evitare di spegnerci, cosa che purtroppo è successa domenica scorsa a Carrara e nel match in casa con l’Entella: annebbiamenti che ci sono costati due sconfitte e che non possiamo più permetterci. Fino al gol, contro la Carrarese, stavamo andando bene, poi siamo andati in tilt, cominciando a perdere palloni e dando fiducia all’avversario: reggere in primis a livello mentale le partite è un aspetto che per forza di cose va migliorato".

E come si fa?

"Semplicemente affrontandolo, in campo. In settimana abbiamo rivisto la partita e capito i nostri errori. Sappiamo che di tempo per risolvere questo problema ce n’è poco, ma sono convinto che, anche se i risultati oggi non sono dalla nostra parte, per il modo in cui stiamo lavorando col nuovo mister ne usciremo presto".

Ha parlato di Antonioli, il terzo allenatore che ha conosciuto nei suoi primi 20 giorni qui a Imola: come ha vissuto le "rivoluzioni" della guida tecnica e quali differenze ha notato maggiormente rispetto ad Anastasi?

"Diciamo che ci siamo sentiti un po’ sballottati, come è normale che sia: dieci giocatori nuovi e tre mister diversi, sembrano delle cose da poco, ma non è così, ci vuole del tempo per assorbire il tutto, considerando anche che ci sono tanti giovani in rosa. Antonioli ha portato nuove idee e, soprattutto, una maggiore organizzazione".

Prima della parentesi a Lucca, aveva giocato tre stagioni a Cesena, con l’obbiettivo di vincere il campionato. Ora, qui a Imola, deve fare quasi l’opposto e salvarsi: che differenza c’è?

"Sostanzialmente nessuna: devi scendere in campo per vincere e basta, pensando solo a quello. La domenica non devi guardare in faccia a nessuno, e anche la pressione che si percepisce è la stessa di quando hai come obbiettivo la promozione. Ma anche questo è il bello: la pressione va sfruttata a proprio favore".

E domenica arriva il Gubbio.

"Dobbiamo giocare 100 minuti di grande attenzione, con rabbia, ma positiva, quella che ti spinge a dare il massimo".