Magagnoli, che bel ’canestro’ alla Sapienza

Nello sport e soprattutto nel basket, ci sono tanti giocatori che oltre all’impegno agonistico si dedicano al percorso di studi, fra questi c’è la guardia della Virtus Imola Francesco Magagnoli. Il giocatore lunedì all’Università la Sapienza di Roma ha conseguito la sua seconda laurea in strategia e direzione aziendale. La sua tesi dal titolo ’Pianificazione aziendale nel sistema di distribuzione del food delivery’ gli ha portato in dote un punteggio di 106. Alcuni anni fa invece era diventato dottore in Economia e gestione d’impresa. Cinque lunghi anni di studio alternati fra i libri e il parquet, alla fine dopo tanti sacrifici, crampi e notti insonni, Magagnoli ha centrato il suo secondo obiettivo. Due belle imprese extra sport per un giovane che guarda oltre alla pallacanestro, un po’ come accade nel basket americano dove gli atleti vanno al college e contemporaneamente cercano cercano fortuna sul parquet. Da oggi Francesco tornerà in palestra e chissà che i suoi compagni non comincino a chiamarlo dottore, i titoli ci sono tutti e sono arrivati sui banchi dell’università.