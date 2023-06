"Mai vissuta una cosa del genere"

di Giovanni Poggi

Mentre il mondo rossoblù resta in attesa di novità relative all’Imolese che verrà, e che quasi certamente verrà affidata all’ormai ex tecnico della Primavera Gianni D’Amore, c’è chi a breve darà il suo addio al Bacchilega, con un’ombra di tristezza e delusione per non essere riuscito a farlo nella maniera sperata. Sensazioni e stati d’animo condivisi in queste settimane da un intero gruppo e dal suo staff, capitanato in primis da Mauro Antonioli, il tecnico lombardo, ma ormai romagnolo acquisito, che ha fatto di tutto per portare la squadra alla conquista della salvezza. Una rincorsa folle e riuscita, rientrato in sella a metà febbraio dopo l’inspiegabile esonero arrivato a fine novembre poche settimane più tardi l’insediamento della nuova proprietà, ma conclusa nel modo più crudele, con l’Imolese retrocessa tra i dilettanti in un’aula di tribunale.

Antonioli, è passato un mese dalla sentenza, ma l’amarezza per come è finita resta tanta.

"Decisamente. E’ stato un finale molto deludente, difficile da descrivere: mai in carriera avevo vissuto una cosa del genere. Non pensavamo di arrivare a questo punto, fino all’ultimo ci abbiamo sperato con tutto noi stessi, ma nessuno era riuscito a percepire in realtà quanto fosse grave la situazione, almeno fino alla settimana che ha preceduto l’ultima di campionato. Ma anche dopo il pareggio a Reggio Emilia, ci avevano comunque assicurato che saremmo riusciti a giocarci i playout, invece niente, ed è stata durissima da digerire. E’ esploso tutto all’ultimo peggiorando di giorno in giorno e in maniera molto rapida. Noi, però, il nostro sul campo l’abbiamo fatto".

Un concetto da ribadire.

"Si, i ragazzi hanno fatto un finale pazzesco e sono arrivati a un passo dall’impresa, considerato che alla vigilia dello scontro diretto con la Vis Pesaro si parlava di un’ipotetica salvezza diretta dopo aver raccolto 9 punti in 4 partite. Poi, proprio in quel momento è arrivata l’ennesima mazzata psicologica con l’annuncio dell’arrivo di una nuova penalizzazione e, di fatto, quella partita non siamo riusciti a giocarla, e questo rimarrà il mio rammarico più grande".

E il cerchio non si è potuto nemmeno chiudere, visto che lo spareggio con la Vis non siete riusciti a disputarlo.

"E fa doppiamente male così, perché sono convinto che ci saremmo potuti salvare, avevamo tutte le carte in regola".

In questo periodo qualcuno della società è venuto a parlarvi?

"Nessuno ci ha comunicato nulla in maniera ufficiale. La comunicazione ci è mancata".

Con lei in panchina tutto l’anno questa squadra si sarebbe potuta salvare?

"I numeri parlano chiaro, ma non mi sembra giusto giudicare il lavoro altrui. Nel momento in cui mi hanno esonerato l’Imolese era fuori dalla zona playout, per questo l’ho trovata una scelta inaspettata, ma l’ho comunque accettata".