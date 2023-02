Manfredi: "Correre, una grande passione"

di Matteo Alvisi

A 78 anni compiuti Franco Manfredi ha ancora la passione di sempre per la regina degli sport: l’atletica. Il presidente dell’Avis Castel San Pietro ha all’attivo una quarantina di anni nel podismo e nell’ambiente sono pochi a non conoscerlo.

Una vita tutta di corsa la sua?

"Mi è sempre piaciuta l’atletica e, in particolare, la corsa, ma a dire il vero la mia prima gara l’ho fatta solo nel 1976 alla classica corsa della Santo Stefano che si disputava appunto il 26 dicembre. Prima ero alla Sanrafel, che organizzava anche quella corsa, poi sono passato all’Atletica Avis Castel San Pietro. Ora abbiamo una settantina d’iscritti di cui una decina di donne".

Perché la scelta come team di puntare sui master?

"La società vanta anche dei ragazzi che corrono e sono pure forti, ma il problema di fondo è che Castel San Pietro (come del resto gli altri comuni da Bologna a Imola e dintorni) non hanno una pista d’atletica e così dirottiamo molti giovani che vogliono iscriversi all’Avis Imola. Sono diversi, infatti, i genitori che ci contattano per fare allenare i propri figli, ma non essendoci le possibilità pratiche per allenarsi bene vanno poi a Imola o scelgono addirittura un altro sport e questo è un grande peccato. Così noi puntiamo tutto sulle corse in strada, dove siamo diventati molto forti".

Forti quanto?

"Modestia a parte, siamo fra le primissime squadre in Italia per quanto concerne i master. Abbiamo atleti di spicco come Loris Viroli che a 75 anni continua a vincere ogni gara, però anche come team abbiamo pochi rivali. Al momento siamo terzi".

Altri nomi di atleti?

"Sempre fra i ’vecchietti’ vantiamo Adolfo Accalai, tre volte campione del mondo di corsa in montagna e detentore del record italiano nei 10 km nei master 70, poi Matteo Lucchese che è un ultra maratoneta di assoluto rilievo. Scendendo di età c’è Giovanni Bianco che è un fortissimi triatleta che vive in America ed è campione mondiale. Quando torna in Italia, un paio di mesi all’anno, gareggia per noi nel podismo. E poi c’è anche Matteo Lucchese, un altro ultra maratoneta di spicco".

Ma cosa spinge secondo lei una persona diciamo un po’ in là negli anni ad allenarsi con costanza e, soprattutto, ancora a gareggiare anche in giro per il Paese?

"La passione... la grande passione! Sia che si vinca o si perda, questo è uno sport povero e che richiede sempre una fatica immensa, non ci sono soldi e i riconoscimenti sono pochi. Quindi oltre alla costanza, serve una enorme passione che ti spinge ad andare avanti allenamento dopo allenamento e gara dopo gara".

I prossimi impegni dell’Atletica Avis Castel San Pietro?

"Domenica abbiamo la terza prova dei campionati regionali di corsa campestre a Correggio, le prime due prove le abbiamo vinte come squadra e il titolo possiamo solo perderlo. Poi la domenica successiva saremo a Chieti per una gara del circuito nazionale sempre di cross country. Siamo carichi".