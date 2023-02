Marangoni prezioso Ranuzzi è sostanza

Restelli 6. In 21’ 14 da due, 11 da tre, 12 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 assist, 3 perse. Bene all’inizio, meno efficace dopo.

Fazzi 5,5. In 10’ 03 da tre, 22 ai liberi. Diverse disattenzioni a condizionare la sua gara.

Agostini 6. In 18’ 13 da due, 15 da tre, 12 ai liberi, 8 rimbalzi. All’ultima in biancorosso porta un po’ di consistenza a rimbalzo, prima di ricadere nell’abuso del tiro da fuori.

Barbieri 5. In 4’ 1 fallo. Grandi lo butta in quintetto ma non regge l’urto.

Ranuzzi 6,5. In 27’ 37 da due, 13 da tre, 45 ai liberi, 6 rimbalzi, 4 assist. Solita gara di sostanza davanti.

Corcelli 6. In 19’ 03 da due, 03 da tre, 46 ai liberi, 3 rimbalzi, 5 falli subiti. Tanta energia a compensare le difficoltà in attacco.

Marangoni 6,5. In 12’ 11 da due, 23 da tre, 11 ai liberi, 3 rimbalzi, assist. Preziosissimo al tiro per il primo sorpasso imolese.

Tognacci 7. In 31’ 26 da due, 35 da tre, 22 ai liberi, 3 perse, 3 falli subiti. Tiene a galla i suoi tra il primo e il secondo quarto e anche nell’intricato finale trova 5 punti che valgono il prezioso vantaggio dell’Andrea Costa. Montanari 6. In 29’ 25 da tre, 6 rimbalzi, 4 assist, 4 falli fatti. Parte bene, poi subisce l’intensità di Cervia.

Trentin 7. In 31’ 35 da due, 01 da tre, 8 rimbalzi. Mette energia sotto canestro e nel finale mura Hidalgo.