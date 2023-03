Mastrilli dà la carica alla Clai "Il terzo posto non ci basta"

Nell’ultimo turno di campionato la Clai ha compiuto due missioni, la prima è stata battere Modena, la seconda aver superato in classifica Ravenna. Con i tre punti conquistati ora la formazione di Nello Caliendo è terza, un buon punto di osservazione visto che sabato Imola affronterà la formazione bizantina.

"La squadra è molto motivata – commenta il libero Alessia Mastrilli – ed è pronta per la sfida con Ravenna. All’andata abbiamo giocato una delle nostre migliori partite e sono sicura che io e le mie compagne ce la metteremo tutta per fare il massimo risultato. Sarà un bellissimo match, a noi piacciono molto queste sfide di alta classifica. Stiamo già pensando alla gara di sabato sera, siamo capaci di fare bene anche in trasferta e vogliamo dimostrarlo anche nello scontro diretto".

La gara del PalaCosta è un crocevia molto importante nell’intera stagione biancoblù.

"Credo tantissimo nella mia squadra, ci sono tante giovani molto interessanti. Se all’inizio avessimo avuto più autostima e fiducia, saremmo più in alto in classifica, lo dico senza alcuna presunzione, ma conscia del fatto che insieme riusciamo a fare grandi cose. Manca poco per conquistare qualcosa di bello".

Nel frattempo è arrivata un’affermazione molto importante per la graduatoria e il futuro.

"Temevamo Modena, perché sappiamo che è una squadra che non molla mai, dovevamo essere concentrate, difendere bene e fare tutto ciò che avevamo preparato in settimana. Sono molto contenta perché ci siamo riuscite, conquistando tre punti d’oro".

Antonio Montefusco