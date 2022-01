Imola (Bologna), 20 gennaio 2022 – Ci sarà anche Matteo Berrettini, numero 7 della classifica mondiale Atp, alla prima edizione di ‘Tennis on the racetrack’ che si terrà all’Autodromo di Imola a maggio 2023. Lo ha annunciato lo stesso campione romano in un video-messaggio durante la presentazione dell’evento, al quale parteciperanno otto tra i migliori tennisti del mondo, che si è svolta questa mattina al museo Checco Costa.



Gli organizzatori ‘Tennis on the racetrack’, la società Cc Lab, allestiranno un campo in terra battuta circondato da un'arena da 5.000 posti sul rettilineo di partenza del circuito. Gli otto giocatori (il torneo è a inviti) si sfideranno in sette match al tiebreack (quattro quarti, due semifinali e la finale) in tre ore di evento.



L’evento andrà a collocarsi nel cuore della stagione del tennis mondiale, subito dopo gli Internazionali d'Italia di Roma e prima del Roland Garros di Parigi.

© Riproduzione riservata