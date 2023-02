Mazzanti è argento ai regionali La Fattorini si migliora ancora

L’Atletica Sacmi Avis ha disputato a Padova i campionati regionali di prove multiple per le categorie allievi, junior e assoluti. Nel pentathlon indoor Guia Fattorini (foto) è salita sul terzo gradino del podio nella classifica relativa alla regione con il primato personale di 2.634 punti. Lo stesso anche per Matilde Martinelli, che ha chiuso in 25esima posizione complessivo (11esima tra le juniores). Nell’eptathlon maschile Andrea Mazzanti ottiene la medaglia d’argento chiudendo con 4.017 punti. Tra gli Allievi ottima prova per Enea Zaccarini al debutto. Enea si è classificato terzo ai campionati regionali con 2.863 punti migliorando i primati personali in quattro gare singole su cinque (60hs, lungo, alto e 1000). Primato personale nella per Alessandro Tampellini che ha concluso al 30esimo posto complessivo con 2.247 punti.

A Modena si sono svolti i campionati regionali assoluti di velocità e ostacoli. I 60 metri hanno visto come migliore imolese Simone Ferrari (34esimo con 7’’21), che ha superato Lorenzo Pederzoli (7’’23), Enrico Yeboah Moses (7’’25) e Matteo Rosadi (7’’41). Nei 60 a ostacoli donne, Valentina Bianchi ha chiuso la batteria al quinto posto in 8’’86.

Mirko Melandri