Meeting di Firenze, Carraro cala il tris Brilla l’eterna Bianchi E danno spettacolo Poggio e Cerasuolo

La tripletta di Martina Carraro (nella foto Ansa) a rana e il successo di Federico Poggio nei 100 sono le note più liete per l’Imolanuoto al Meeting di Firenze, dove si registra l’acuto della castellana Ilaria Bianchi nei 100 farfalla, in forma in questa tappa di avvicinamento ai imi campionati assoluti.

Ottimo spunto di Martina Carraro che monopolizza le tre specialità della rana vincendo i 50, i 100 e anche i 200. Nella distanza più lunga la ligure si impone con il tempo di 2’25’’15; nei 100 brilla in 1’06’’97 tenendo dietro al terzo posto la compagna di allenamenti Arianna Castiglioni (1’07’’79), quarta Anita Bottazzo (1’08’’22) e sesta Giulia Verona (1’09’’82).

Infine nei 50 vince in 30’’37 con Castiglioni quarta (30’’99). Al maschile successo di Federico Poggio nei 100 rana con con il tempo di 1’00’’00 batte in rimonta il compagno Simone Cerasuolo, secondo in 1’00’’09, quinto Andrea castello (1’02’’35); 11° Stefanio Saladini (1’03’’80), 14° Alex Sabattani (1’04’’47) e 16° Luigi Mariani (1’04’’77).

Cerasuolo si rifa nei 50 chiudendo secondo in 27’’19 davanti a Poggio (27’’21), sesto Sabattani (28’’38), settimo Saladini (28’’75) e undicesimo Mariani (29’’35). Nei 200 rana secondo posto di Castello (2’17’’40) e quarto di Saladini (2’17’’97). A Firenze si vede anche l’eterna Ilaria Bianchi. La trentaduenne di Castel San Pietro fa suoi i 100 farfalla in 59’’07 e chiude sesta nei 50 (27’’38). Degni di nota anche il terzo posto del giovane Michele Busa nei 50 farfalla (24’’38) davanti a Luca Todesco sesto (24’’55) e il secondo di Giulia Verona nei 200 stile (2’01’’71), che è sesta nei 100 (56’’12). Carlotta Zofkova chide quarta nei 100 dorso (1’02’’37) e Alice Beltrame undicesima (1’02’’25) nei 100 farfalla.

Luca Monduzzi