Mercato Imolese Ecco Bertaso, Paponi e Simeri

Inizia a muoversi il mercato. Come anticipato, sono stati perfezionati e ufficializzati gli arrivi dal Bari degli attaccanti Simone Simeri e Daniele Paponi (foto). Un doppio colpo, contornato dall’innesto del centrocampista c Alessio Bertaso, che arriva dal Trento in cambio di Christopher Attys, che passa quindi dall’Imolese alla formazione gialloblù allenata da Bruno Tedino. Un tris per iniziare una finestra di mercato che si preannuncia ricca e che rivoluzionerà la truppa di mister Anastasi con l’obiettivo di rinforzarla il più possibile per centrare la salvezza. Nelle prossime ore il club potrebbe annunciare l’arrivo dei due difensori Camilleri e Markic.