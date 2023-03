Migliorini carica la Clai: "Stiamo crescendo"

Là davanti Volley Team Bologna (52) e Altino (42) sono imprendibili, il terzo posto occupato dal Mosaico Ravenna (32) e a una sola lunghezza e le bizantine devono ancora osservare il turno di riposo.

Nell’ultimo turno la Clai ha battuto San Damaso: "La partita è stata bella – dice la centrale Sofia Migliorini (nella foto Isolapress) –, la cosa importante è che ci siamo divertite e che ognuna di noi ha dato il suo contributo. Questa per me poi è stata una partita particolare perché quando giocavo nei settori giovanili, a San Damaso andavo spesso e le gare erano sempre molto difficili".

L’imolese analizza il momento: "Per quanto riguarda la mia prestazione, sono molto contenta. Sia io che Bibi Rizzo siamo riuscite a dare un prezioso contributo sui palloni sporchi, e questo per noi è sempre importante. In questo girone così equilibrato, gli scontri diretti conteranno moltissimo. Le prossime partite saranno delle autentiche battaglie. Dobbiamo stare attente, rimanere concentrate, e non dobbiamo andare nel panico quando si commette qualche errore. Non dobbiamo sottovalutare nessuna squadra di questo girone, nemmeno quelle che stanno nelle posizioni più basse della classifica".

Sabato alla Palestra Volta le ragazze di Nello Caliendo affronteranno il Volley Modena "Cercheremo di prenderci la nostra rivincita, a casa loro abbiamo fatto una prestazione da dimenticare".