Minguzzi esce subito agli Europei Adesso l’obiettivo è il Mondiale

Uscita di scena repentina per l’imolese Mirco Minguzzi che è stato impegnato ai campionati europei di lotta greco-romana che si sono disputati a Zagabria, in Croazia. Opposto all’atleta estone Andreas Vaelis, l’ex lottatore dell’Usil (Unione Sportiva Imolese Lotta), ora in forza al Gruppo sportivo dei Carabinieri, nella categoria 87 chilogrammi, ha ottenuto un pareggio (2-2) che ha permesso al suo avversario di qualificarsi alle fasi successive.

"L’obiettivo è fare bene per arrivare a medaglia dopo il quinto posto dello scorso anno". Le parole pronunciate alla vigilia non hanno confermato quello che poi è accaduto. In settembre, ai mondiali a Belgrado, "Minguzzino" dovrà arrivare più preparato e quindi il lavoro da fare sarà intenso.

Intanto l’Usil e il gruppo sportivo Fiamme Oro di Andrea Minguzzi hanno disputato la Sparkassen Cup presentando sette atleti, due per l’Usil e cinque per le Fiamme Oro.

Sono state cinque le medaglie conquistate. Marria Zaccarini è salito sul primo gradino del podio negli 80 chilogrammi under14 mentre Leonardo Scaramuzzi ha ottenuto la medaglia di bronzo nei 27 chili under 8. Ad accompagnarli l’allenatore Saverio Scaramuzzi. Tra le Fiamme Oro Nourdine Kechoun è arrivato primo nei 44 chilogrammi under 14, Daniele Poletti ha preso l’argento nei 73 chili under 13, Leo Vittorio Paya Casadio ha vinto il bronzo nei 41 chilogrammi under 14. Hanno partecipato anche Michael Piancastelli, sesto nei 35 chili under 13 e Diego Botteghi, nono nei 35 chilogrammi under 13.

