Miracoli e ricadute: il 2022 dell’Imolese

di Andrea Voria

Il 2022 va in archivio e con esso anche un anno a tinte rossoblù, fra momenti di grande gioia e altri di enorme difficoltà, che tuttora caratterizzano l’Imolese. Fra avvicendamenti societari e di panchina e una miracolosa salvezza ottenuta, ripercorriamo gli ultimi dodici mesi dell’Imolese.

Effetto Covid. Non si può non partire dal focolaio di Covid scatenatosi nella squadra allora allenata da Fontana fra dicembre e gennaio. In un gruppo a ranghi ridotti, con tanti positivi che non potevano logicamente essere a disposizione, la squadra subì come tutte le altre di serie C il rinvio delle prime giornate, con un calendario che divenne sempre più saturo a febbraio e marzo. Fontana e Martone, alle prese con i primi dissapori con De Sarlo, anche figli di decisioni tecniche sul modulo da utilizzare, provarono a non imbarcare acqua, in una squadra che dal 31 ottobre 2021 al 15 marzo, quasi cinque mesi, riuscì a ottenere una sola vittoria.

La svolta tecnica. Poi, il tecnico tornò al 4-3-3 e incredibilmente la squadra, complici vittorie importanti e nonostante episodi a dir poco unici (vedi gol subito da Rossi dal portiere Gagno del Modena), centrò i playout.

Il miracolo di Cerretti. Il gol di Cerretti all’86’ nel match di ritorno del 15 maggio, contro la Pistoiese, è stato il momento più bello del 2022 rossoblù, un raggio di luce che sembrava cancellare il periodo buio e aprire a una nuova strada per il futuro.

Parla De Sarlo. Tuttavia, l’estate si apre con la conferenza di De Sarlo, passata alla storia come l’unica del presidente da numero uno rossoblù. Gli annunci di rinforzi e di "obiettivo salvezza tranquilla" fatti a microfoni aperti non trovavano riscontro nella realtà dei fatti, che per mesi vedono protagonisti le schermaglie fra il presidente, il direttore sportivo Martone e l’allenatore Fontana. L’inserimento in società di Emanuele Righi, nuovo direttore tecnico e di fatto sostituto di Martone, dà nuova linfa, visto che l’ex diesse del Giugliano era stato capace di costruire in estate una squadra non solo a costo zero, ma in grado di autofinanziarsi attraverso i vari contributi di giovani e valorizzazioni.

L’estate di Antonioli. A fine luglio, poi, l’arrivo di Antonioli spodesta Fontana, rimasto a libro paga della società fino a pochi giorni fa, prima dell’approdo alla Turris. Nonostante le premesse, con la società in vendita, lasciassero pensare a una stagione con pochissime speranze, l’Imolese parte con quattro vittorie nelle prime undici giornate e il dodicesimo posto conquistato.

L’ultimo sorriso. Il 29 ottobre, data dell’ultima vittoria ottenuta con la Fermana, è insieme al 15 maggio il giorno più importante dell’anno: in serata viene ufficializzato il cambio di proprietà, con Deni a rilevare De Sarlo e la conferenza in lacrime dell’ex numero uno pochi giorni dopo.

Cambio di proprietà. L’avventura della nuova proprietà, però, partirà di fatto da gennaio, in un mercato di riparazione che dovrà rinforzare una rosa precipitata al terzultimo posto e in netta difficoltà.

Tocca ad Anastasi. Con già un cambio di allenatore alle spalle, visto l’arrivo di Anastasi al posto di Antonioli il 27 novembre, il 2023 che attende l’Imolese parte in forte salita. La speranza è che, come nel corso degli ultimi anni, possa arrivare un raggio di luce "alla Cerretti" per riprendere il cammino verso la salvezza.