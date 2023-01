Missiroli dà la carica alla Clai "Ora una ripartenza di slancio"

Secondo fine settimana consecutivo senza partite per la Clai di serie B1, la formazione di Nello Caliendo tornerà in campo solo sabato prossimo quando andrà a far visita al Trevi Perugia.

Nel frattempo si è chiuso il girone d’andata, una parte di stagione dove le biancoblù hanno perso qualche gara più del dovuto.

In classifica comanda il Volley Team Bologna (31), poi ci sono Altino (28), Mosaico Ravenna (23) e Lucky Wind Perugia (22), una lunghezza sotto proprio la squadra imolese.

Il bilancio di come sono andate le cose nella prima parte di regular season lo fa la schiacciatrice Elena Missiroli.

"Questo è un girone molto difficile – dice Elena –, ci sono tante squadre che sono capaci di mettere in difficoltà le più forti. Stiamo vivendo la seconda settimana di pausa, e questo periodo ci sta tornando molto utile per cercare di lavorare sugli aspetti su cui siamo più carenti".

Nell’ultimo turno giocato le imolesi hanno perso sul campo dell’Altino e quei tre punti hanno scavato un piccolo solco in graduatoria.

"Ci sono mancati il carattere e l’atteggiamento giusto nel segmento finale di tutti e tre i set, non siamo riuscite a continuare sulla linea positiva con cui avevamo cominciato. Ci è mancata quella lucidità per arrivare fino in fondo a quota 25. Eravamo consapevoli dell’avversaria che ci aspettava. Altino è una squadra con grandi caratteristiche fisiche, ben strutturata e con tanta voglia di vincere. Purtroppo non è la prima volta che capitano questi blocchi, soprattutto fuori casa. È un aspetto su cui dobbiamo lavorare per non commettere gli stessi errori".

La classifica è abbastanza corta e la continuità di rendimento, anche in eventuali sconfitte dove si deve portare a casa un punto, è fondamentale per non farsi staccare o recuperare posizioni.

"Il girone di ritorno comincerà in trasferta a Trevi e sarà subito un test molto complicato in cui dovremo cercare di mettere in pratica tutto quello su cui lavoreremo in allenamento. Avremo tante partite fuori casa e dovremo migliorare proprio per fare bene quando saremo lontani da Imola".

Antonio Montefusco