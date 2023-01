Mladenov è ancora il migliore Aglio stringe i denti ma non basta

Mladenov 7 (in’ 33’ da 2 58, da 3 37, nella foto). L’italo bulgaro è sempre imprevedibile, condisce la sua partita con 7 rimbalzi e 23 punti, dimostrando come la serie B gli stia stretta.

Aglio 6,5 (in 32’ da 49, da 3 34). Il capitano è una sentenza, sa fare un po’ di tutto e quando c’è da stringere i denti è il primo ad alzare la mano. A tratti ha tenuto a galla la Virtus.

Magagnoli 6 (in 29’ da 16, da 3 13). Prova a dare una scossa quando le cose non vanno. Tutto sommato la sua partita è positiva.

Galassi 5,5 (in 32’ da 2 25, da 3 04). Jesi gli ha cucito addosso una marcatura asfissiante per tutto il match. Le polveri sono bagnate rispetto alla sua media abituale.

Tommasini 6 (n 24’ da 2 14, da 3 13). La sua esperienza è sempre un fattore nel gioco dei gialloneri. Regia e difesa sono il suo marchio di fabbrica.

Milovanovic 5,5 (In 7’). I falli condizionano abbondantemente la sua partita, a differenza di altre volte non è riuscito a portare il suo contributo. Non va nemmeno al tiro dal campo, mentre fa un 02 dalla lunetta.

Carta 5,5 (in 12’ da 3 01). Non riesce praticamente ad entrare in partita Morara 6. (In 18’ da 22 da 3 11 ). Anche lui come il compagno Milovanovic viene limitato dai falli, esce per raggiunto limite ad un minuto dalla fine. non la sua migliore giornata. Ronca 5.5. (in 9’ da 2 11). Prova ad incidere, di fronte a lui trova avversari che gli tolgono la visuale e il raggio d’azione.

Soliani sv. Fa lo spettatore.

Neri sv. Non mette piede in campo.

a.m.