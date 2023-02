Mladenov è un fuoriclasse Virtus, seconda gioia di fila

Virtus Imola

75

San Miniato

65

VIRTUS : Mladenov 20, Aglio 11, Galassi 12, Carta 1, Morara 6, Dalpozzo, Magagnoli 17, Soliani 3, Milovanovic 5, Alberti ne, Arcangeli ne, Covatta ne. All.: Regazzi.

SAN MINIATO: Tozzi 4, Ohenhen 14, Qartuccio 6, Bellachioma 9, Spatti 9, Speranza, Bellavia, Guglielmi, Capozio 6, Cipriani 7, Venturoli 10, Tamburini. All.: Marchini.

Arbitri: Cassiano e Cattani. Note. Parziali: 25-21, 47-34, 59-52

I gialloneri esultano e si preparano al meglio al derby della via Emilia di sabato sera. Nei primi minuti Magagnoli ne segna cinque, dall’altra parte solo punti di Cipriani (5-4). Poco dopo sul 15-13 giallonero ci sono 8 punti di Mladenov e gli altri 7 con la firma di Magagnoli, stranamente tutti gli altri all’asciutto. Entrano Morara e Aglio, la V imolese allunga con i cesti di Galassi e Milovanovic che valgono il 22-15; ma poi arriva il 6-0 ospite (22-21). Si va al primo intervallo con Imola in vantaggio di 4. I gialloneri non si fermano, rientra anche Mladenov e la forbice si allarga al +11 interno (35-24). Nel finale di quarto la Virtus ha il naso avanti e la partita in pugno (47-34). Riprende la partita e Imola che continua a mantenere abbondantemente il vantaggio in doppia cifra (54-39) a 4’54’’ dal terzo gong. Ma San Miniato non muore mai, difende forte, le percentuali dei gialloneri calano e a 30’’ dalla penultima sirena i toscani sono li a -6 (58-52); Carta fissa con l’12 ai liberi riporta a +7 Imola. I gialloneri acquistano coraggio con la tripla di capitan Aglio che rida il +8 a Imola (62-54). Gli ospiti rispondono con un 5-0 (62-59) e 5’40’’ la partita è in discussione. Salgono in cattedra Aglio e Galassi, tripla per lui, per il nuovo +9. Chiude Mladenov con un canestro da 3. Oltre alla vittoria la Virtus ha ingaggiato il centro Alessandro Vigori, classe 1999.

Antonio Montefusco