Mladenov protagonista Bene anche Magagnoli

Mladenov 6,5 (in 26’ da 2 38, da 3 14 ). Nel bene o nel male Boris è sempre protagonista portando in dote punti, rimbalzi. Sta diventando sempre più un fattore importante in questa Virtus.

Galassi 6,5 (in 32’ da 2 38, da 3 37 ). La scorsa settimana aveva giocato solo mezza partita, il Gala è tornato ed è pronto per gli spareggi.

Morara 6 (in 27’ da 2 35, da 3 13 ). È un giocatore che vedi poco, ma alla fine il suo mattone arriva sempre.

Aglio 6,5 (in 28’ da 2 03, da 3 33). Uno dei leader dello spogliatoio, sotto le plance si fa sentire.

Carta 6 (in 12’ da 2 23, da 3 01). Non è semplice battagliare con la fisicità degli avversari, il giocatore della Pallacanestro Reggiana ci mette volontà.

Magagnoli 6,5 (In 28’ da 2 57, da 3 02). Un infortunio al ginocchio l’aveva messo ko la scorsa settimana. Stringe i denti e marca Stanic.

Soliani ng (in 3’ da 2 01). Prova ad incidere facendo sentire le proprie qualità.

Alberti 6 (in 13’ da 2 22, da 3 12). Dopo il lungo infortunio al ginocchio, è l’uomo in più di coach Regazzi, sta ritrovando la condizione. Può essere una freccia importante nell’arco virtussino.

Ronca ng (in 3’ da 3 01). È tornato a disposizione, questa è la buona notizia.

Vigori ng. Non mette piede in campo.

a. m.