Mladenov ritorna, ma non fa la differenza

Mladenov 6 (In 35’ da 2 36, da 3 27 ) Bobby è tornato, se ri.trova subito la condizione può condurre la Virtus all’obiettivo stagionale.

Aglio 6 (In 24’ da 2 24, da 3 23). Arriva in doppia cifra e non fa mancare il suo supporto. Cosa deve fare di più?

Galassi 5,5 (In 26’ da 2 14, da 3 15). Una partita sotto standard, la squadra di Coen l’ha schermato nel momento in cui è stato in campo. Il quarto fallo nel terzo quarto l’ha condizionato non poco.

Magagnoli 6 (In 27’ da 2 12, da 3 35 ). Il suo mattoncino lo porta sempre. In alcuni frangenti è fondamentale.

Tommasini 5,5 (In 23’ da 2 13, da 3 12). Gli avversari lo braccano e lui alterna buone cose ad altre meno buone.

Vigori 6 (In 21’ da 2 611, da 3 02). Ha bagnato il suo esordio al PalaRuggi con un buon bottino di punti e sostanzialmente una prova discreta.

Soliani 5,5 (In 10’ da 2 01, da 3 13). Prova a dare il suo contributo ma non riesce pienamente. Carta 5 (In 10’, da 2 13, da 3 03). Prima dell’intervallo lungo ha commesso il suo terzo fallo che l’ha messo fuori partita.

Morara 6 (In 20’ da 2 11, da 13). La sua grinta non manca mai; butta sul parquet carica agonistica.

Alberti sv. Non mette piede in campo, deve ancora recuperare dall’infortunio.

Arcangeli sv. Dal settore giovanile alla prima squadra da spettatore.