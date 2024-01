Mondiali e Giochi per tre. Imola pensa già a Doha

Simone Cerasuolo, Anita Bottazzo e Arianna Castiglioni i tre alfieri dell’Imolanuoto che vedremo in gara ai Mondiali di Doha in vasca lunga. Un’edizione – 11-18 febbraio – inserita in un momento intenso della stagione, circa sei mesi dopo l’ultima rassegna iridata (a Fukuoka a fine luglio) e con l’obiettivo estivo dei giochi olimpici a cui tutti i top puntano a qualificarsi, tenendo l’occhio attento anche agli assoluti (5-9 marzo) che rappresenteranno un’ulteriore possibilità di qualificazione a cinque cerchi. I tre si stanno preparando al collegiale azzurro al sole di Tenerife (dal 3 gennaio), e con loro Federico Poggio (non qualificato per i Mondiali), sempre sotto la guida del tecnico federale Cesare Casella.

"È in una data particolare perché siamo reduci da un Mondiale appena sei mesi fa, tanti guardano all’Olimpiade e alcune nazionali saranno rimaneggiate – osserva il tecnico Casella –. Cerasuolo è qualificato nei 50 rana ai Mondiali che non è distanza olimpica, e visti i suoi progressi ambisce a giocarsi le sue carte anche nei 100, per questo avremo un occhio verso gli assoluti. Poi, come ci siamo detti anche con lui, se non sarà Parigi magari potrà coronare il suo sogno olimpico anche alla successiva edizione, considerando che ora in azzurro c’è un gruppo di ranisti molto competitivo, con Martinenghi al top e anche Poggio che ha un buon personale. Lo stesso discorso di Cerasuolo vale anche per Bottazzo, che farà i 50 ai Mondiali ma la vedo un pochino più lontano dalle altre per i personali, mentre Castiglioni farà i 100 e avrà quindi sia Mondiali che assoluti come occasione per qualificarsi".

In chiusura due parole sul suo nuovo vice Fabio Scozzoli, ora dedito al bordo vasca.

"Grazie all’Esercito e della Federazione Fabio ha l’opportunità di allenare nel nostro team ed è un’ottima soluzione. È un giovane allenatore, è in fase di apprendimento e lo vedo molto motivato e stimolato e non sente la mancanza di nuotare".

Carraro a Verona. Chi ha deciso di cambiare aria è Martina Carraro, alla ricerca di nuovi stimoli dopo la fine dell’ultima stagione. In un primo momento è stata seguita a Imola dal marito Fabio Scozzoli mentre da inizio anno ha scelto di allenarsi al centro federale di Verona sotto la guida di Matteo Giunta.