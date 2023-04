Montanari decisivo Ranuzzi si riscatta

Fazzi 6. Non dà la svolta sperata ed è più in ombra rispetto ad altre volte contro una zona che non lascia troppi varchi.

Ranuzzi 7. Qualche sbaglio di troppo nel secondo quarto, ma si riscatta. Nel finale nonostante i quattro falli sul groppone è ancora una volta l’uomo in più per i suoi. Corcelli 6. Raccatta falli nel primo quarto e si fa sentire con decisione.

Marangoni 6. Quando serve c’è e mette il suo mattoncino, pur con non troppi minuti in campo.

Cusenza 6,5. Parte forte in attacco soffrendo un po’ dietro per la forza a rimbalzo che mette San Miniato. Ma alla fine c’è anche il suo zampino.

Tognacci 5,5. Trova il primo cesto nel pitturato per Imola nel primo quarto, poi fatica a trovare il ritmo giusto in attacco.

Montanari 7. Fatica e sbatte sulla zona degli avversari fin dall’inizio, cercando spesso di mettersi in proprio. Cosa che gli riesce, e al meglio, alla fine, trovando, come una settimana fa, la maniera di decidere la partita con l’ultimo cesto che vale il sorpasso imolese.

Trentin 6,5. Decisivo tra primo e secondo quarto con il suo ingresso. Grandi lo sguinzaglia sulle tracce di Venturoli in difesa, pur a fatica, e perde qualcosa

negli spunti in attacco.