Montanari e Lorenzini sempre al top

Due appuntamenti hanno connotato la settimana più vacanziera dell’anno al Golf Le Fonti. Giovedì Lorenzo Montanari ha vinto l’Emilia Players Championship con un giro in 81 colpi. In prima categoria Davide Sezzi (37) ha vinto l’avvincente testa a testa con Santo Marotta che ha terminato a pari punti con un peggior parziale nelle ultime buche. In seconda, netto successo per Matteo Fabbri (37) davanti a Andrea Baldrati (34) mentre in terza Claudio Gigli (39) ha superato di misura Massimo Buzzi (38).

L’anno è terminato con una tappa del Dubai Golf Player Tour vinta da Gianluca Lorenzini con 82 colpi. Andrea Fazioli (33), Andrea Baldrati (35) e Davide Guadagnini (39) si sono imposti nelle tre categorie nette seguiti da Marco Rimondi (33), Nicola Magnani (35) e Massimo Gandolfi (36). Miglior senior Maurizio Facchini (35) mentre Sabrina Minelli (27) è stata premiata miglior lady.

Andrea Ronchi