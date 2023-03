Montanari e Restelli ci provano più di tutti Male Fazzi e Trentin

Restelli 6,5 (In 34’ 25 da due, 15 da tre, 69 ai liberi, 8 rimbalzi, 8 falli subiti). Nell’ultimo quarto prova a farsi vedere di più.

Fazzi 5 (In 14’ 01 da due). Non incide e anche in difesa latita.

Ranuzzi 5 (In 20’ 15 da due, 01 da tre, 3 rimbalzi). Il primo cesto arriva solo nel secondo tempo.

Marangoni 5,5 (In 16’ 12 da tre). Il suo lo fa e potrebbe avere più coraggio al tiro.

Cusenza 5 (In 35’ 38 da due, 04 da tre, 01 ai liberi, 9 rimbalzi). L’impegno dietro c’è, ma in attacco sbaglia troppo. Tognacci 5 (In 30’ 37 da due, 02 da tre, 4 rimbalzi). Anche lui non incide.

Montanari 6,5 (In 34’ 14 da due, 49 da tre, 55 ai liberi, 4 rimbalzi, 7 falli subiti). Dalle sue mani arrivano le possibilità di Imola di recuperare.

Trentin 5 (In 17’ 22 da due, 14 da tre, 02 ai liberi). Come due settimane fa, cade nella trappola dei falli e si autoesclude dalla partita.