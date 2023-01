Morara spinge la Virtus Imola: "Una sorpresa? Fino alla fine"

di Antonio Montefusco

Questa sera (palla a due alle 20) la Virtus Imola giocherà a Lugo il memorial Seganti-Tampieri giunto alla settima e terza edizione. In questa occasione i gialloneri avranno di fronte il Faenza. Le due squadre sono in lizza per aggiudicarsi le prime posizioni del campionato di serie B, e il rendez vous lughese servirà per proiettarsi alla ripresa del campionato prevista per l’8 di gennaio con gli imolesi impegnati in casa con Fabriano mentre i manfredi viaggeranno alla volta di Senigallia.

Il campionato di serie B riprende dopo alcune settimane di pausa, e nel girone C la Virtus è una delle sorprese della stagione.

"Siamo una sorpresa – commenta ai canali ufficiali del club Marco Morara –, abbiamo fatto una buona prima metà di campionato. Il nostro cammino credo sia frutto della voglia di dimostrare da parte di tutti quanti, staff, società e giocatori come ci sia fame. La seconda metà sarà più difficile, le squadre avversarie ci prenderanno le misure e avranno nuovi assi nella manica, quindi sarà tutto in salita. Però, visto che di solito si ha un leggero calo fisico, dobbiamo essere bravi a tenere il serbatoio pieno e continuare a giocare sui 40 minuti, portandoci dietro la chimica di squadra che abbiamo nello zaino dall’inizio, ovvero l’incitamento, il rispetto reciproco e l’accettazione delle scelte di tutti. Questo ci dà solidità di squadra, capacità di fare break decisivi e di avere continuità fino in fondo".

Nella Virtus di Regazzi ci sono pochi giocatori che hanno esperienza nel campionato di serie B. Fra questi Morara e TommasinI: "Io e Claudio abbiamo qualche anno di categoria alle spalle e gli altri no. Ma non bisogna credere che gli altri compagni siano impreparati e non in grado di fare le scelte giuste. Come si è visto ci sono stati tanti momenti decisivi risolti dagli altri, direi anche la maggior parte. Noi che siamo più esperti facciamo da collante, tutti quanti nella Virtus sono pronti per la categoria".

Morara conosce entrambe le facce del tifo imolese avendo giocato pure nelle file dei cugini.

"Tutte e due le tifoserie sono calde e in occasione del derby c’è stata grande battaglia sugli spalti. Tanto di cappello a tutte e due le società che hanno organizzato una grande giornata di sport. Mi aspetto che al ritorno ci sia lo stesso afflusso, se non meglio, grosse coreografie e tantissimi cori. Sono sicuro che sarà fantastico".