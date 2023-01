Morara, un guerriero Mladenov non brilla

Mladenov 5,5 (In 29’ da 2 13 da 3 27 ). Non ha giocato la sua migliore partita da quando è arrivato in Virtus. Si accende all’inizio e poi si spegne strada facendo.

Galassi 6,5 (In 33’ da 2 37 da 3 47). Nei momenti difficili i gialloneri si aggrappano al Gala. In regia deve fare i conti con il pressing manfredo. Esce fra gli applausi dopo aver segnato 18 punti. Ha messo sul parquet tutte le energie che poteva.

Aglio 6 (In 31 da 2 45 da 3 26). È sempre quello che da l’esempio ai compagni, li incita e prova a tirarli fuori dalle paludi della partita.

Magagnoli 6 (In 27’ da 235 da 3 11). Quatto quatto il suo contributo lo porta praticamente sempre con un canestro, una palla recuperata e quando serve pure un fallo.

Tommasini 6 (In da 2 25 da 3 01). Butta sul campo tutta la sua esperienza e astuzia. Quando la luce si spegne lui prova ad accenderla nuovamente.

Milovanovic 5,5 (In 10’ da 2 01). Soffre non poco la fisicità di Faenza ed esce dal match quasi subito

Soliani sv (In da 11 ). Gioca un piccolo scampolo di partita.

Carta 5,5. (In 12 da 2 ½, da 3 01). L’impegno non manca, ma quando entra fatica a inserirsi. Morara 6 (In 19’ da 2 23 da 3 13) . Il guerriero è un leader e lo si vede quando esce dai time out dove sprona i compagni.

Ronca 5.5. (In 12’ da 2 11). Gli manca sempre qualcosa per poter incidere sulla partita.