Moretto, Missiroli e Rizzo spingono in alto la Clai

Clai Imola

3

Pieralisi Jesi

1

(25-22, 25-22, 21-25, 25-16)

CLA : Arcangeli 1, Cavalli 4, Cammisa 12, Migliorini 4, Mastrilli, Curti, Missiroli 12, Moretto 16, Rizzo 15, Telarini ne, Ndyaie ne, Folli ne, Tasholli ne, Morciano ne. All. Caliendo.

PIERALISI JESI: Cecconi, Spicocchi 16, Pirro 8, Pepa, Paolucci 11, Peretti 8, Angeloni 12, Cusma 1, T. Milletti, Marcelloni, A.Milietti ne, Girini ne, Usberti ne. All. Sabbatini.

Arbitri: Dello Stritto e Bragato.

Senza nessuna esitazione e con una grande continuità di rendimento, la Clai ha vinto la quinta partita consecutiva avvicinando in maniera importante il traguardo dei playoff.

Nell’ultimo appuntamento casalingo la formazione di Nello Caliendo ha piegato la resistenza della Pieralisi Jesi: alla Palestra Volta è finita 3-1 per Rizzo e compagne.

Le marchigiane sono state un gruppo tosto da piegare, Imola per vincere i primi due test ha dovuto concedere 22 punti nei due parziali giocati.

Nel terzo set il match si è acceso ancora di più, Imola ha concesso il punto del momentaneo 2-1. Nel quarto parziale, si è andato avanti in perfetta parità fino a quota 13. Qui le imolesi hanno cambiato passo e per le jesine non c’è stato più niente da fare.

Nel prossimo turno, il match che decide la stagione. A Forlì andrà in scena uno dei derby più importanti degli ultimi campionati con le padrone di casa che avranno l’ultima possibilità per tenere ancora viva la lotta per i playoff.

I punti di distacco tra le due formazioni sono rimasti 5 anche dopo questo ultimo turno di campionato. La Clai andrà allo scontro diretto per chiudere i conti regalandosi così il grande sogno di giocarsi la promozione agli spareggi.

a. m.