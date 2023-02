Moto, Bartolini e Mercado tornano in sella tra novità e grandi ambizioni

La vigilia della stagione 2023 di due dei grandi protagonisti del motociclismo imolese è una miscela di certezze e novità. Da un lato la conferma di Valter Bartolini nella entry list della nuovissima 1000 Sound of Thunder. Il 58enne pilota romagnolo, motorizzato Gpm e portacolori del Gpm Racing Team, sarà nel lotto di una categoria completamente rinnovata che raggrupperà mezzi a 2 e 4 cilindri con classifiche e premiazioni separate. Sulla griglia di partenza, quindi, al fianco delle maxi-moto da 3 e 4 cilindri troveranno posto anche le bicilindriche. E se il via del campionato è previsto nel fine settimana del 22 e 23 aprile all’autodromo di Varano de’ Melegari, Bartolini ha già fatto partire il conto alla rovescia per quanto riguarda i test in pista. "Prima uscita in agenda a metà marzo al Cremona Circuit poi, qualche settimana dopo, a Varano – anticipa il campione in carica proiettato alla riconferma del titolo -. I tecnici della famiglia Gianesin sono al lavoro per allungare la corsa del motore e testare un piccolo ammortizzatore sulla ruota anteriore".

Nuova avventura, invece, per l’argentino di Romagna Leandro ‘Tati’ Mercado. Dopo diverse stagioni tra i big del mondiale Superbike, l’imolese d’adozione gareggerà nel campionato del mondo Endurance in forza alla squadra francese Viltais Racing motorizzata Honda. "Un nuovo capitolo della mia carriera – scrive sui social Mercado che nel 2014 si aggiudicò l’iride nella Superstock 1000 -. E’ una grande sfida, ma sono pronto".

Mattia Grandi