Moto Club Imola, in sella c’è Nadia. La moglie di Gresini nuova socia

Imola, 18 febbraio 2023 – Nadia Padovani sale in sella al Moto Club Imola. La proprietaria nonché caposquadra del team Gresini Racing è da oggi socia della compagine che riunisce gli appassionati delle due ruote e della quale il figlio Lorenzo era già consigliere. "Siamo orgogliosi ed emozionati – ammette il presidente Giancarlo Salvi – di poter avere al nostro fianco Nadia Padovani, moglie dell’indimenticabile Fausto Gresini, ed il suo team che da oggi sarà anche il nostro team".

La consegna della tessera è avvenuta qualche sera fa, alla presenza di alcuni soci, al ristorante La Tavernetta. Un momento che è stato anche l’occasione, per Padovani, di raccontare come si gestisce una vita a 300 all’ora. È lei infatti a dirigere oggi una squadra corse di 70 persone, la Gresini Racing, fondata dal marito Fausto, morto di Covid il 23 febbraio del 2021, ma segue anche la casa e, soprattutto, quattro figli. Tanto lavoro.

"Dopo la morte di Fausto – racconta Nadia – la scelta è stata di impulso. Dovevo continuare quello che mio marito aveva cominciato. Il primo anno, nel 2021, ho lavorato nell’amministrazione, il cuore dell’azienda. Volevo capire come funzionava. Ho imparato a conoscere le persone del team, tanti uomini e nove donne, e poi sono andata in pista, in officina. La mattina preparo la colazione, accompagno mia figlia a scuola e poi vado a lavorare, a volte, fino a sera tardi".

Famiglia e squadra che si fondono. Accanto a Nadia c’è Luca, 23enne ex pilota e ora coinvolto nella gestione del team di Moto2, e Lorenzo, 27, che si occupa di quella sportiva. Una ‘conduzione familiare’, senza trascurare le altre due figlie (Agnese, 17 anni, e Alice, 12), nei confronti delle quali mamma Nadia non può far mancare il suo ruolo. Carattere e dolcezza fanno parte del suo profilo di donna. Una bellissima donna. E una vita tra i motori. "Da 33 anni seguivo le corse con Fausto da dietro le quinte – ricorda Nadia – . A volte facevamo dei giri in moto e io dietro mi facevo il segno della croce perché, quando incontrava un altro motociclista, iniziava la gara".

Ma adesso è il momento di pensare alla prossima stagione motociclistica. Nel team quest’anno lo spagnolo Alex Marquez, che sarà affiancato da Donatello Giovanotti (track engineer) e Andrea Mattioli (telemetrista) ereditando il resto della squadra che lo scorso anno ha festeggiato ben 4 vittorie al fianco di Bastianini. Dall’altra parte del box, anche Fabio Di Giannantonio avrà un importante supporto con l’ingegnere Frankie Carchedi (ex Suzuki), nuovo capo tecnico.

La prima gara di MotoGp sarà a Portimao in Portogallo, domenica 26 marzo; l’ultima, come da tradizione, a Valencia, domenica 26 novembre. Il Mugello ospiterà il Gp d’Italia domenica 11 giugno, mentre domenica 10 settembre si correrà il G p di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano. "Noi – avverte Nadia – siamo pronti".