Oggi inizia il torneo di Diffusione Sport

Oltre 600 pallavoliste e pallavolisti sono pronti a scendere in campo oggi e domani nel torneo BabyVolley. Un’edizione da record quella numero 17 del torneo di Diffusione Sport con 40 squadre che animeranno le 10 palestre coinvolte nella macchina organizzativa della società imolese (grazie all’opera di una cinquantina di volontari) con tre strutture alberghiere già sold out. Le squadre, provenienti da tutta Italia, sono suddivise nelle categorie under 13, 14, 16 e 18 al femminile e 17 al maschile. A corredo stasera alle 21, all’hotel Donatello, Manuela Benelli, presenta il suo libro ’Fuori dal corpo – La voglia e la forza di essere unici’.