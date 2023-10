Ohenhen è stoico. Balciunas inventa

Balciunas 6,5 (in 35’, 44 da due, 310 da tre). Lo scacchista gioca con un filo di gas. Inventa canestri, assiste i compagni.

Barattini 6 (in 18’, 14 da tre). Non è mai facile essere ex, il play fa il suo mettendo da parte l’emozione.

Chiappelli 6,5 (in 22’, 12 da tre). Una duttilità disarmante, esperienza e anche leadership quando serve incitare i compagni in difficoltà.

Aglio 6 (in 20’, 13 da due, 23 da tre). Il capitano è l’anima del gruppo, sul campo sa il fatto suo.

Masciarelli 6,5 (in 28’ , 13 da due, 56 da tre). Quando entra in partita si presente subito con un paio di canestri da manuale.

Magagnoli 6 (in 12’, 02 da due, 23 da tre). L’uomo ombra non lo vedi, ma ti accorgi di lui quando fa canestro e recupera.

Morara 6 (in 17’, 01 da tre)i Per fortuna che Morris c’è. Va sempre a casa portando in dote la cosa giusta.

Ohenhen 7 (in 20’, 811 da due). Segna otto punti nel primo quarto, ma sul finire di frazione si fa fasciare la caviglia.

Morina 6 (in 25’, 46 da due, 14 da tre). Incide in attacco, in alcune conclusioni è sfortunato, ma il suo impatto è positivo.

Dalpozzo 6 (in 2’, 01 da due, 01 da tre). Gioca minuti utili, prova il tiro e fa assist.

a. m.