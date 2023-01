Olimpia e playoff, più di un sogno

Ambizione e visione d’insieme sono i tratti che capitan Riccardo Iattoni ha messo sul tavolo in estate al suo approdo in viale Terme. Da allora in casa Olimpia Castello, che domenica alle 18 farà visita ai reggiani di Basket 2000 (secondi con Ferrara e Fidenza) per l’ultima giornata del girone d’andata di C Gold, il vento è cambiato: i nerazzurri di coach Marco Berselli viaggiano al quinto posto e, guardando con fiducia al giro di boa, possono sognare in grande.

"Siamo lontani da impegni ufficiali da circa un mese – spiega il capitano castellano, 8,4 di media – e arriviamo a un test cruciale. Siamo curiosi di vedere come arriviamo dopo un periodo di stop. Loro sono forti e hanno l’obiettivo di vincere, ma noi abbiamo le nostre motivazioni del caso e dovremo essere bravi. Servirà qualcosa in più: onestamente abbiamo giocato un girone d’andata molto buono perché, tolti gli scivoloni contro Cmp Global e Forlimpopoli, abbiamo perso solo con quelle che ci precedono. È ricorrente che contro le squadre forti manca il centesimo per fare l’euro. È giunto il momento di dimostrare di essere cresciuti".

Tra le fila castellane è tornato ad allenarsi Federico Salsini, out da inizio stagione e pedina fondamentale.

"La squadra ha reagito molto bene alla sua assenza, ‘Salso’ è un giocatore chiave che abbiamo perso subito e abbiamo dovuto compattarci. Il suo rientro è positivo e cambieranno alcuni equilibri, ma lo vedo come un incentivo per tutti per guadagnarsi qualche minuto in più in campo. Sono stimoli che non vanno visti negativamente: rientriamo a regime e credo che gli equilibri si sposteranno in positivo".

Il sogno playoff di Iattoni. "Pronostici non ne abbiamo fatti, ma in realtà io l’ho detto già quest’estate quando sono arrivato a Castel San Pietro: voglio giocare in un contesto di un certo tipo e ottenere risultati di un certo tipo. Nella fattispecie vorrei giocare i playoff e passare il primo turno: per questa ragione sarà importante la posizione in classifica alla fine della regular season".

